Чебоксары, 30 июля, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В Чувашии часть федеральной дотации на сбалансированность бюджета потратят на строительство мемориала в честь строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Rvio.histrf.ru Проект мемориала в честь строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей в Чувашии

Речь идёт о распределении дотации, которая поступила в республиканский бюджет Чувашии из федеральной казны на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов регионов. Республика получила 700 млн рублей, из них более 200 млн рублей выделяется министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии.

Значительную часть средств потратят на строительство мемориала «Строителям безмолвных рубежей», который будет возведён в Козловском районе. На первый этап — благоустройство — предусмотрено 145 446 720 рублей.

Планируется, что мемориал будет открыт 28 октября 2021 — в день 80-летия со дня объявления всеобщей трудовой мобилизации на строительство оборонительных рубежей в Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году отмечается Год трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, которые возводились в 1941 — 1942 годах и должны были сдержать натиск врага на подступах Казани и Уралу.