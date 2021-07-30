Москва, , 10:34 — REGNUM Правительство РФ направило отрицательный отзыв на законопроект о страховании жизни и здоровья прививающегося от коронавируса на 10 млн рублей, сообщил депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия»).

Вакцинация

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В правительстве напомнили, что «в случае смерти гражданина, наступившей вследствие поствакцинального осложнения, право на получение государственного единовременного пособия в размере 30 тыс. рублей имеют его родственники».

Если человек не умрет, а станет инвалидом, ему заплатят 10 тыс. рублей. В отзыве на инициативу глава Минздрава Михаил Мурашко предлагает повысить размер компенсации, сообщил Тумусов в соцсетях.

«То есть жизни людей правительство оценивает в 30 тыс. рублей. И после этого нам говорят о том, как социальное государство заботится о нашем здоровье, ратует за прививки и понимает важность борьбы с ковидом», — возмущен он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о страховании жизни и здоровья прививающихся от коронавируса разработал депутат Госдумы Тумусов.