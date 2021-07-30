Москва, 30 июля, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы поступил банкротный иск, адресованный «ТЭМБР-Банку», к которому ранее признали обоснованным требование о принудительной ликвидации. Вероятно, активов банка на упрощенную схему не хватило, потому ликвидатор — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» обратилась в суд с заявлением о несостоятельности банка из топ-200. Иск пока не принят к производству и дата слушаний не назначена, передаёт ИА REGNUM.

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Исковое заявление к АО «Коммерческий топливно-энергетический межрегиональный банк реконструкции и развития» (ТЭМБР-Банк) поступило в суд 29 июля 2021 года. Детали дела пока неизвестны.

Напомним, в ноябре 2020 года суд принял решение ликвидировать банк, удовлетворив соответствующее требование ЦБ РФ. Из решения суда по этому делу следует, что на дату отзыва лицензии остаток средств АО на корреспондентском счете в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу составил 438 236 258 рублей 8 копеек.

Банк, созданный в 1994 году, остался без лицензии 2 октября 2020 года. На тот момент по размеру активов он занимал 186-е место в России. Среди причин отзыва лицензии назывался в том числе и затянувшийся корпоративный конфликт. Среди крупных акционеров АО фигурировали экс-глава правления Елена Сучилина (18,22%) и бывший глава совета директоров Анатолий Копсов (около 11%).