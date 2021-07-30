Амстердам, , 10:43 — REGNUM Российская сторона надеется, что окружной суд Гааги учтёт переданные ранее материалы по крушению авиарейса MH17 перед тем, как вынесет решение. Об этом посол России в Нидерландах Александр Шульгин сообщил 30 июля РИА Новости.

На месте крушения MH17 Defensie.nl

Россия передавала суду первичные радиолокационные данные и рассекреченные документы Минобороны, имеющие отношение к катастрофе, напомнил он. Эти материалы в том числе подтверждают передачу воинской части на территории Украины той ракеты, которая предположительно сбила малайзийский «Боинг».

Ракету передали в 1986 году, в Россию она не возвращалась.

Как сообщало ИА REGNUM, судебный процесс о гибели в 2014 году в Донецкой области Украины малайзийского пассажирского лайнера начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Международная следственная группа подозревает в причастности к катастрофе четырёх человек — трех граждан России и одного украинца.

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