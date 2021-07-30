Москва, 30 июля, 2021, 10:29 — ИА Регнум. В России планируется развивать и внедрять отечественное программное обеспечение. Подготовить соответствующий план мероприятий предстоит Министерству промышленности и торговли РФ и Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Соответствующее поручение по итогам рабочей поездки в Тверскую область дал председатель правительства Михаил Мишустин.

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«До 1 октября Минпромторгу и Минцифры предстоит обеспечить подготовку плана мероприятий по развитию и внедрению российского инженерного и промышленного программного обеспечения, включая создание мультисервисной модульной промышленной платформы», — говорится в сообщении.

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В поручениях уточняется, что план мероприятий по развитию и внедрению отечественного ПО должен быть сформирован с учётом унифицированных функциональных требований к софту — их предложат отраслевые организации.

Предполагается, что проекты, которые войдут в план мероприятий и будут реализовываться в рамках мультисервисной модульной промышленной платформы, получат поддержку по линии национальной программы «Цифровая экономика». Минцифры и Минпромторгу предстоит проработать такую возможность до 20 декабря.