Москва, 30 июля, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Переходные люки в пристыковавшийся к Международной космической станции (МКС) модуль «Наука» будут открыты российскими космонавтами 30 июля вечером, хотя это было запланировано на 29 июля. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба государственной корпорации Роскосмос.

Roscosmos.ru Модуль «Наука»

«Вечером после завершения данных работ планируется открытие люков: сначала переходного отсека служебного модуля «Звезда», затем — нового российского модуля», — говорится в сообщении.

Помимо того, в нем отмечается, что 29 июля специалисты главной оперативной группы управления совместно с российскими членами экипажа экспедиции МКС-65 убедились в том, что основной стык является герметичным.

«Полет Международной космической станции продолжается по намеченной программе», — добавляется в сообщении.

Отметим, до этого планировалось, что люки в новый модуль откроют 29 июля вечером, однако этого не произошло из-за незапланированного включения двигателей «Науки».