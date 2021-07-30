Кызыл, 30 июля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Прокуратура города Кызыла организовала проверку по факту убийства 10-месячного ребёнка. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства Тувы, прокурор выехал на место происшествия для координации работы правоохранителей.

Ysia.ru Прокуратура

Младенец с ножевым ранением поступил в больницу вечером 29 июля. Несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался в реанимации.

Проверка организована на предмет соблюдения законодательства в сфере охраны здоровья детей. Прокуратура также взяла под контроль расследование уголовного дела, открытого по статье «убийство малолетнего».

«По результатам проведенной проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — отметили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в совершении преступления подозревают сожителя няни ребёнка. По данным следствия, в тот день они вместе распивали спиртное. Поссорившись на почве ревности, мужчина замахнулся ножом в сторону женщины, но ударил в спину ребёнка.