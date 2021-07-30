Киев, 30 июля, 2021, 10:28 — ИА Регнум. Пресс-служба украинского футбольного клуба «Шахтёр» (Донецк) поздравила с днём рождения российского композитора Игоря Крутого, являвшегося в 2018 году доверенным лицом нынешнего президента РФ Владимира Путина. Поздравление опубликовано на сайте донецкого клуба, а также в социальных сетях.

Okras Игорь Крутой

«Шахтёр» поздравляет Игоря Крутого. Сегодня известному композитору, народному артисту Украины, автору музыки гимна ФК «Шахтер» и болельщику «горняков» исполняется 67 лет», — говорится в сообщении.

Украинский клуб пожелал Крутому «крепкого здоровья, творческого вдохновения, мира и благополучия».

После государственного переворота в Киеве и отделения ДНР и ЛНР от Украины донецкий «Шахтёр» выступает на различных украинских стадионах. Базируется команда в Киеве.