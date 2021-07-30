Уфа, 30 июля, 2021, 10:33 — ИА Регнум. Проект «Здоровое село», направленный на формирование коллективного иммунитета к COVID-19, стартовал в муниципалитетах Башкирии. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба совета муниципальных образований Башкирии.

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Сообщается, что данный проект реализуется в республике с 28 июля по 31 августа. Его результаты планируют подвести до 15 сентября текущего года.

«Цель проекта «Здоровое село» — формирование коллективного иммунитета населения путем увеличения численности вакцинированных жителей среди сельских населенных пунктов Республики Башкортостан от новой коронавирусной инфекции COVID-19», — говорится в сообщении пресс-службы. В проекте будут принимать участие села республики с численностью жителей от 200 человек. Четырем селам, которые займут первые места, будет выделено по 450 тысяч рублей. Восемь обладателей вторых мест получат по 400 тысяч рублей. А 12 селам будет выделено по 350 тысяч рублей.

«Кроме того, проектом предполагаются выплаты для медработников, отвечающих за вакцинацию на селе, а также для старост и общественников, привлекающих население к прививочной кампании. Для первых размер премий составит 15 тысяч, для вторых — 10 тыс. рублей. Всего планируется наградить 25 медиков и столько же активных жителей», — сообщает пресс-служба совета.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 26 июля в республике около 30% жителей Башкирии имеют иммунитет к COVID-19.