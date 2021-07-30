Кудымкар, Пермский край, 30 июля, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Житель Пермского края отправится в колонию за приобщение несовершеннолетних к наркотическим средствам. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Фото: УМВД России по Костромской области Наркотики

Под судом оказался 21-летний житель Юрлинского муниципального округа. По данным следствия, в конце декабря 2020 года он склонил двух юных односельчанок к потреблению наркотического средства.

Кудымкарский горсуд назначил ему семь лет колонии строгого режима. Приговор уже вступил в силу.