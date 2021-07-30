Москва, 30 июля, 2021, 10:24 — ИА Регнум. Работы с двигательной установкой многоцелевого лабораторного модуля «Наука», пристыковавшегося накануне, 29 июля, к Международной космической станции (МКС), будут завершены 30 июля. Об этом сообщили в Роскосмосе.

NASA Российский сегмент МКС после присоединения модуля «Наука»

«30 июля специалисты … завершают комплекс процедур с двигательной установкой модуля «Наука» в интересах безусловного обеспечения безопасности как Международной космической станции, так и всего экипажа», — говорится в сообщении.

В Роскосмосе добавили, что после завершения работ запланировано открытие люков: сначала переходного отсека, после чего — самого модуля.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля многоцелевой лабораторный модуль «Наука», запущенный восемь дней назад с космодрома «Байконур», успешно пристыковался к МКС. Однако после этого произошла внештатная ситуация: двигатели модуля неожиданно начали работать. В результате высота станции изменилась на 45 градусов. Для стабилизации станции запустили двигатели российского корабля «Прогресс».

Команда инженеров Роскосмоса совместно со специалистами NASA займётся расследованием случившегося.