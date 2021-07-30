Чебоксары, , 10:23 — REGNUM На предстоящих сентябрьских выборах доступ к видеотрансляциям с камер наблюдения на избирательных участках получат кандидаты и представители партий, а также общественные наблюдатели. Об этом ИА REGNUM сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Чувашии Александр Цветков.

Глава ЦИК Чувашии Александр Цветков Chuvash.izbirkom.ru

Руководитель избиркома напомнил, что на выборах в республике будет работать Центр общественного наблюдения, где установят большую видеостену с трансляциями с участков.

«Также в Центре общественного наблюдения будут созданы рабочие места для представителей СМИ, политических партий и кандидатов, а также для общественных наблюдателей от Общественной палаты Чувашии. Все они смогут следить за тем, что происходит на избирательных участках», — отметил председатель ЦИК Чувашии Александр Цветков.

В избиркоме поясняют, что наблюдатели от общественной палаты, кандидаты и политические партии смогут наблюдать за выборами не только в Центре общественного наблюдения, но и удалённо.

«Кандидаты и политические партии получат свои учётные записи и пароли. Благодаря этому они смогут из своих партийных офисов или из дома просматривать видео с камер наблюдения на избирательных участках. Первые — в пределах своего округа, вторые — по территории всей Чувашии», — пояснил Александр Цветков.

В ЦИК республики также подчёркивают, что «стать общественным наблюдателем несложно». Для этого нужно подать заявку через сайт Общественной палаты Чувашии. В ближайшее время там планируют провести очередное обучение, по итогам которого можно присоединиться к корпусу общественных наблюдателей республики, который насчитывает свыше 2 тысяч человек, и принять участие в наблюдении за выборами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии все 1108 избирательных участков будут находиться под видеонаблюдением, в том числе 400 участков обеспечат трансляцией за счёт средств республиканского бюджета. Из федерального бюджета предусмотрены средства на охват видеонаблюдением 349 участков. На остальных участках видеокамеры установят «силами органов местного самоуправления».

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