Москва, 30 июля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. В Москве число физических лиц на портале поставщиков увеличилось до 22,4 тысячи, сообщает 30 июля официальный сайт мэра и правительства столицы.

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«По данным на 1 июля этого года, свои работы, товары и услуги на портале поставщиков предлагают 22,4 тыс. физических лиц, — рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в информации. — Это на 5,1 тысячи (или на 30%) больше, чем за аналогичный период прошлого года, и в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2019 года».

Заместитель мэра отметил, что с начала 2021 года с физлицами заказчики заключили более 630 контрактов на сумму свыше 70 млн рублей. Средний размер контракта превысил 111 тыс. рублей.