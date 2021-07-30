Подгорица, 30 июля, 2021, 10:22 — ИА Регнум. Минэкономразвития Черногории объявило, что за первые шесть месяцев 2021 года туристическая отрасль страны заработала столько же, сколько за весь предыдущий год.

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На заседании координационного органа по мониторингу туристического сезона под председательством министра экономического развития Якова Милатовича было заявлено, что результаты туристического сезона оправдали и даже превзошли ожидания и прогнозы правительства.

«Я рад, что совместными усилиями нам удалось достичь того, во что мало кто верил до начала туристического сезона. Этот сезон является отражением реалистичных целей, поставленных этим правительством, и, как мы неоднократно показывали, цели всегда остаются сосредоточены на гражданах и их лучшей жизни», — сказал Милатович.

Как было объявлено, он также сослался на официальные данные о количестве ночевок и доходах, реализованных в 2020 и 2019 годах.

«Согласно официальным данным центрального банка Черногории, в 2020 году было получено 144 миллиона евро доходов от туризма, что составляет всего 13% доходов от туризма с 2019 года. Согласно официальным данным, в первом квартале было получено 25 миллионов евро доходов. в этом году от туризма с 315 000 ночевок иностранных туристов, что означает среднесуточное потребление 80 евро на одного туриста», — напомнил министр.