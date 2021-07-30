Воронеж, 30 июля, 2021, 10:21 — ИА Регнум. Приговор одному из бывших руководителей Воронежского филиала ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота им. Адмирала С.О. Макарова» вынес в Воронеже суд 29 июля, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Kaluga.sledcom.ru Взятка

Женщина признана виновной в совершении 34 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки группой лиц в крупном размере»). Согласно материалам УФСБ России по Воронежской области и ГУ МВД России по Воронежской области, в период с 2011 по 2020 год бывшие должностные лица вуза получали денежные средства от студентов за успешную сдачу промежуточных аттестаций и защиту выпускных квалификационных работ, общая сумма взяток составила более 3 млн 100 тысяч рублей.

Обвиняемая признала свою вину полностью и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом 6 млн рублей и с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах, образовательных учреждениях всех уровней сроком на пять лет.