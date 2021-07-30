Москва, 30 июля, 2021, 10:23 — ИА Регнум. Запуск пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner американской компании Boeing могли перенести из-за неблагоприятных погодных условий и до стыковки с Международной космической станции (МКС) российского модуля «Наука». Об этом 30 июля рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

Www.boeing.com Разработка космического корабля CST-100 Starliner

По словам источника, которые приводит ТАСС, 30 июля вероятность благоприятных для запуска погодных условий в районе космодрома на мысе Канаверал, откуда должен был быть проведен пуск, составляла 40%.

«При такой вероятности пуск ракеты-носителя Atlas V с пилотируемым кораблем CST-100 Starliner компании Boeing мог бы быть перенесен и до нештатной ситуации на борту Международной космической станции», — сказал он.

Также источник добавил, что в связи с этим, по его сведениям, NASA и Boeing собираются осуществить запуск CST-100 во время следующего «окна» — 3 августа в 17:20, а день спустя — осуществить стыковку со станцией.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля в пресс-службе NASA заявили, что запуск американского космического корабля Starliner к МКС решено отложить из-за нештатной ситуации с двигателем российского модуля «Наука» после его стыковки с МКС.