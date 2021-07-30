Киев, 30 июля, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Украина направила в Турцию два пожарных самолёта Ан-32П для борьбы с пожарами. Об этом сообщила 30 июля пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

(сс) skeeze Лесной пожар

В страну вылетели два экипажа и группа обеспечения.

«Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии», — сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что площадь лесных пожаров в Турции превышает 1,5 тыс. гектаров.

Напомним, ранее помощь Турции в борьбе с пожарами пообещал оказать президент Украины Владимир Зеленский.