Биробиджан, 30 июля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. В Биробиджане комиссии по делам несовершеннолетних проконтролируют целевое расходование президентских выплат в сумме 10 тыс. рублей, предназначенных для сбора детей в школу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии города.

Выплаты на детей

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Специалисты уже начали посещать семьи, которые по различным причинам состоят на учете. На первом этапе комиссии проверяют подали ли родители заявки на получение единовременной помощи.

«В Государственной думе уже зарегистрирован законопроект о контроле за целевым расходовании всех детских выплат, но он еще не принят, а деньги, и немалые, совсем скоро получат на сборы в школу все наши подопечные семьи», — пояснила заместитель главы Биробиджана Наталья Петрушкова.

После того, как родители получат 10 тыс. рублей комиссии по делам несовершеннолетних проконтролируют, чтобы деньги были потрачены на сборы детей в школу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье подано на выплату школьникам в 10 тыс. рублей более 157 тыс. заявлений.