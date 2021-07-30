Джакарта, 30 июля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Министр торговли Индонезии Мухаммад Лутфи заявил, что государство пытается увеличить объем торговли с Великобританией, сообщает Antara.

(сс) Prayitno Индонезия

В 2020 году объем торговли Индонезии и Великобритании достиг $2,2 млрд. Стоимость экспорта Индонезии в Великобританию в 2020 году достигла $1,28 млрд.

«Я считаю, что стоимость торговли между Индонезией и Великобританией в будущем должна быть увеличена», — заявил Мухаммад Лутфи.

В регионе Юго-Восточной Азии Индонезия занимает пятое место среди торговых партнеров Великобритании после Сингапура, Вьетнама, Таиланда и Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия намерена достичь реализации встречной торговли с рядом стран, включая Россию.