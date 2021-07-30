Абакан, 30 июля, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Правительство Хакасии попросит о созыве экстренной сессии парламента для рассмотрения проекта нового бюджета в связи с тем, что апелляционный суд признал бюджет республики на 2021 год недействующим. Об этом ИА REGNUM сообщили 30 июля в региональном правительстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

30 июля Пятый апелляционный суд общей юрисдикции (Новосибирск) оставил в силе решение Верховного суда Хакасии о признании закона о республиканском бюджете недействующим. Теперь до принятия нового закона все государственные платежи в регионе приостанавливаются.

2 августа в Верховный совет Хакасии будет внесён проект нового закона «О республиканском бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». Власти Хакасии настаивают на скорейшем созыве внеочередной сессии для его рассмотрения.

Напомним, бюджет-2021 был принят в декабре 2020 года. Доходная часть составила 37,968 млрд рублей, расходная — 42,548 млрд. Дефицит составил почти 4,6 млн рублей (19% от налоговых и неналоговых доходов бюджета республики). При этом, согласно Бюджетному кодексу РФ, дефицит не должен превышать 15%.

В начале 2021 года прокуратура Хакасии обратилась с иском в суд о признании закона недействительным. В апреле Верховный суд признал бюджет недействующим. Апелляция была подана в мае.

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В республиканском правительстве подчеркнули, что депутаты в июле внесли изменение в закон о бюджете. Таким образом, он был приведён в соответствие с действующим законодательством: «Однако иск прокуратуры был составлен так, что оспаривались не отдельные положения закона, а нормативный акт целиком». Поэтому решение Верховного суда однозначно означало отмену закона региона о бюджете.

Между тем в правительстве Хакасии убеждены, что бюджетный кризис в регионе невозможно разрешить без участия федерального центра.

По данным Минфина РФ, госдолг Хакасии по состоянию на 1 июля 2021 года составляет 24,069 млрд рублей.