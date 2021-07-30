Москва, 30 июля, 2021, 10:14 — ИА Регнум. В жаркую погоду стоит ограничить занятия сексом. Такой совет гражданам России дал врач-кардиолог, медицинский блогер Филипп Кузьменко.

Цитата из м/ф «Клад». реж. Юрий Бутырин. 1985. СССР Жара, а грибы пошли!

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При этом, подчеркнул специалист, это касается не только пожилых людей и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и здоровых людей старше 40 лет, которые не жалуются на самочувствие и ведут активную половую жизнь.

Врач в интервью радио Sputnik пояснил, что температура воздуха 30 градусов и выше — это серьёзный фактор риска. При такой жаре человек потеет сильнее, организм активно теряет воду, при этом кровь становится гуще.

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«Данное свойство крови для людей, у которых уже есть проблемы с сердцем или сосудами, может быть даже фатальным. Случаи, когда пожилые люди во время секса получают инфаркт, не просто бывают, а бывают часто», — предупредил кардиолог.

Кузьменко напомнил, что половой акт — это тоже физическая активность, которую людям в возрасте или людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями следует дозировать. По его словам, секс «на повышенных оборотах» для людей после 40 лет безопасен только если они абсолютно здоровы, в противном случае они также попадают в зону риска.

Как сообщало ИА REGNUM, главный внештатный психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы и Минздрава России Евгений Брюн предупредил, что курение вредно в любое время суток и в любое время года, однако в жару оно особенно опасно. Он пояснил, что во время жары идёт высокая нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. В связи с этим токсический эффект от классического и электронного табака усиливается, как и вред для организма.