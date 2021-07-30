Москва, 30 июля, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Специалисты завершают процедуры с двигателем модуля «Наука», пристыковавшегося к МКС. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

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«30 июля 2021 года специалисты Главной оперативной группы управления (ГОГУ, РКК «Энергия» имени С. П. Королева, входит в состав госкорпорации «Роскосмос») завершают комплекс процедур с двигательной установкой модуля «Наука» в интересах безусловного обеспечения безопасности как Международной космической станции, так и всего экипажа», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно о пристыковке «Науки» к МКС.