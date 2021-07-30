Самара, 30 июля, 2021, 10:16 — ИА Регнум. Экологическую ситуацию в Самарской области обсудил с метеорологами глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Сообщается, что 29 июля Приволжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) отпраздновало свое 90-летие. Глава региона побеседовал с работниками УГМС и встретился с главой Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Игорем Шумаковым.

«Сегодня вопросы мониторинга окружающей среды все больше волнуют жителей Самарской области, потому что все большую актуальность приобретают вопросы экологии. Они становятся в один ряд с такими актуальнейшими вопросами как здравоохранение, развитие транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства. Уровень внимания к этим вопросам разный на территориях Самарской области: разная антропогенная нагрузка на природу нашего региона, на атмосферный воздух, водные объекты», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Отмечается, что глава региона обратил особое внимание на ситуацию в Волгаре: местные жители жаловались ночью на неприятный запах.

По словам начальника центра по мониторингу загрязнения окружающей среды Приволжского УГМС Ирины Усатовой, ночью с 28 на 29 июля система мониторинга зарегистрировала отклонения от нормативных показателей по сероводороду. Эти данные были оперативно переданы в Росприроднадзор, Роспотребнадзор, а также министерство лесного хозяйства, природопользования и охраны окружающей среды. К утру все показатели были в пределах нормы, отметила она.

Азаров поручил чиновникам внимательно изучить эти данные установить причины произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области назвали причины гибели рыбы в водоемах. Так, причиной гибели рыбы в водоемах Самарской области может служить сброс в водохранилища промышленных, сельскохозяйственных и бытовых сточных вод, содержащих фосфаты и нитраты.