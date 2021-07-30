Пекин, 30 июля, 2021, 10:14 — ИА Регнум. Китайский производитель электромобилей Xpeng Motors представил модернизированную версию компактного кроссовера G3, оснащённую продвинутым автопилотом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Xpeng Motors XPeng G3

Новинка получила название G3i. В компании отметили, что компактный кроссовер оснащён самой передовой интеллектуальной операционной системой, а также самой продвинутой автономной системой помощи водителю XPILOT 2.5.

Судя по индексу, система автопилотирования автомобиля находится в промежуточном положении между автопилотами второго и третьего уровней. Также в G3i имеется голосовой помощник, который умеет распознавать обычную речь и вести разговор.

Стоимость базовой комплектации машины равна 149,8 тыс. юаней (около 1,6 млн рублей).

Ранее в городе Чунцин (Китай) стартовали испытания беспилотного автобуса Apollo. Габаритные размеры автобуса составляют 4400×2200×2700 мм. Беспилотник может перевозить до 14 человек. Запас хода Apollo равен 100 км.

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