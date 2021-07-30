Севастополь, 30 июля, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Работу лагеря «Ласпи» в Севастополе, где был выявлен случай заражения коронавирусом, проверят. Поручение дал 29 июля губернатор Михаил Развожаев, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Sorbpolimer.com.ua Севастополь

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Развожаев подчеркнул, что речь не идёт о массовом заражении детей коронавирусом, но, поскольку в Сети продолжаются споры, он поручил вице-губернатору Игорю Михееву лично посетить лагерь и убедиться в соблюдении всех правил.

«Несмотря на то, что смена завершается, надо точки над «i» расставить. Посмотрите все ли там в порядке. Я хочу это понять», — подчеркнул глава города.

«Мне совершенно не нравится, какой образ формируется по поводу лагеря и отдыха, который мы нашим детям обеспечиваем. Если там действительно есть какие-то недоработки, то их надо оперативно устранить. В следующей смене я лично поеду и посмотрю, какого качества отдых там организовывается», — заключил Михаил Развожаев.

Как напомнили в пресс-службе, лагеря Севастополя работают в режиме обсерватора — сотрудники заезжают туда перед сменой и находятся на территории в течение 21 дня, постоянный персонал вакцинирован.