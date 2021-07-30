Тбилиси, , 10:12 — REGNUM Заявление одного из грузинских предпринимателей в связи с информацией о возможном возобновлении авиасообщения с Россией вызвало бурные споры в грузинских соцсетях. В СМИ соучредитель, а ныне 100% владелец ООО «Хелиски Джорджия» Вахтанг Асаташвили заявил, что открытие авиасообщения с Россией будет для Грузии полной катастрофой и что он вообще за закрытие российского рынка для Грузии.

Грузия

Большинство пользователей соцсетей такой позицией откровенно возмутились.

«И кто вас только родил? Говорите, пусть все закроют, не нужно ни прямое авиасообщение с Россией, ни ее рынок для Грузии. В Грузии всегда был и останется спрос на рынок России, а те, кто этого не видит и не понимает, мягко говоря, невежда или слишком умный предатель. Пройдет время, и общество это поймет, но будет уже поздно», — написала пользователь А.Г.Т. на странице грузинского издания BMG в соцсети Facebook, где была опубликована ссылка на статью с комментарием В. Асаташвили.

«Абсолютно согласен с вами. Пусть лучше закроют Европу раз и навсегда. Оставят только туристическое сообщение с Европой максимум на 12 дней. Выродился и деградировал наш народ так, что и не осознал этого. Если бы было сообщение с Россией и для крестьян был доступен российский рынок, в Грузии нищего населения не было бы», — добавил Г.Х.

«Главное для вас — хлеб, а родина — потом, в конце», — возразила им М.К.

«Иди ты… Может, и живущим в России грузинам запретишь приезжать в Грузию?» — грубо ответила Н.Г.

«Грузины их вообще не интересуют. Хотят, чтобы хозяевами здесь были китайцы, арабы и турки, а мы рабами. Так больше денег сделают», — включилась в беседу М.М.

«Вообще нужно закрыть границы с Россией. Не должны вывозить и ввозить продукцию, и русских не должны пускать в Грузию. Этим мы нанесем очень большой ущерб российской экономике», — саркастично заметил Г.Г.

«Конечно, переломим ей хребет и развалим», — усмехнулась Н.Т.

«Да, бедный русский народ без грузинских персиков», — добавила свою долю иронии Х.Б.

«Вы шутите или действительно так думаете? Если не шутите, то прежде всего от этого пострадаем мы. Все поступает из России, хлеб на 100 процентов. Вы что, 61 года хотите опять?» — встревоженно ответил предыдущим «комментаторам» Э.А., не уловив ироничных ноток в их комментариях.

«Вы зубоскалите, что не будем пускать людей, но кто вас спросит, кого пускать, а кого нет. У кого-то жена русская, у кого-то общие дети есть. Из-за того, что вы так думаете, мы и находимся в таком положении. Запускайте тогда иранцев, турков, врагов нашей истории», — возмутился, также не поняв юмора, В.Г.

«Это смешно… За российский рынок весь мир сражается», — добавила М.М.

«Пошел ты… Почему должен быть закрыт (российский рынок)? Не хочешь, чтобы народ вздохнул? Сами же бегаете (в Россию)» — добавил свою долю негодования в адрес Вахтанга Асаташвили пользователь Р.Ч.