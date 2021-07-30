Москва, 30 июля, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В топ-3 запретных тем для шуток, по мнению жителей России, входят здоровье и заболевания (15%), политика (9%) и коронавирус (8%), приводит данные исследовательский центр портала Superjob.ru.

Цитата из к/ф «Громкая связь». реж. Алексей Нужный. 2019. Россия Смешная шутка

Также среди запретных тем для шуток опрошенные назвали: религию, особенности внешности и семейное положение (по 5%), смерть (4%), вакцинацию, национальную и расовую принадлежность (по 3%).

Кроме того, респонденты считают, что недопустимо шутить на тему личной жизни, богатства и бедности (по 2%). Полагают, что шутить можно на любую тему 9%, а лучше вообще ни о чём не шутить 3% граждан.

Опрос 27−28 июля 2021 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет в 329 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России (50%) готовы поддержать смехом даже несмешные шутки собеседников.

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