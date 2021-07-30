Тбилиси, 30 июля, 2021, 10:11 — ИА Регнум. Посольство Великобритании выразило беспокойство тем, что в Грузии начался новый виток политического кризиса. Заявление об этом было опубликовано 29 июля на сайте британского дипведомства.

Флаг Великобритании

«Соединенное Королевство обеспокоено недавним заявлением правящей партии «Грузинская мечта» об одностороннем выходе из соглашения от 19 апреля, направленного на выход из недавнего политического кризиса», — говорится в заявлении.

Британские дипломаты призвали политические партии Грузии работать вместе и заботиться о жителях страны. Авторы заявления заявили о важности соблюдения всеми сторонами конфликта «духа соглашения от 19 апреля».

В посольстве также предложили помощь в стабилизации ситуации и в повышении устойчивости к «внешним угрозам».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе 28 июля объявил, что досрочные выборы в парламент Грузии, предусмотренные соглашением от 19 апреля, будут объявлены только при условии, если оппозиция в стране покажет, что «политическая система созрела для эффективного коалиционного правительства». Ранее руководство «Мечты» обещало провести досрочные выборы, если в октябре 2021 года на выборах в органы самоуправления партия наберёт менее 43%.