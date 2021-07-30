Москва, 30 июля, 2021, 10:08 — ИА Регнум. Разговоры об урезанном участии России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на данный момент не ведутся, заявил 30 июля постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

https://en.wikipedia.org Штаб-квартира ОЗХО в Гааге

По его словам, в последние годы работа на гаагской площадке вызывает всё больше вопросов и нареканий и не только с российского стороны. И это относится не к ОЗХО как таковой, а к её Техническому секретариату (ТС) и группе западных активистов во главе с США, стремящихся «переформатировать организацию под свои геополитические интересы», уточнил он РИА Новости.

ОЗХО выполняет немаловажную роль, особенно для развивающихся стран, в содействии экономическому и технологическому развитию государств в области использования химии в мирных целях, однако многие развитые государства не спешат делиться своими наработками и оборудованием в этой области, подчеркнул Шульгин.

Работа организации до сих пор востребована, и Москва намерена предпринимать всё возможное для исправления положения. Поэтому «ни о каком урезанном участии России в организации не может быть и речи», резюмировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты творят полное беззаконие в Организации по запрещению химического оружия. По её словам, США не живут по законам, так как их действия в Организации по запрещению химического оружия ни под какой закон не подпадают, это — полное беззаконие.

«Сначала пусть накажут себя санкциями за Югославию и Ирак, миллионы убитых и искалеченных по всему миру. А потом можно будет слово «закон» произносить», — подчеркнула дипломат.