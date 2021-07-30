Петрозаводск, 30 июля, 2021, 10:12 — ИА Регнум. Власти Республики Карелия ожидают осенью-зимой текущего года «четвёртую» волну эпидемии коронавируса из-за непривитых жителей. Об этом 30 июля заявил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

Med.ulgov.ru Вакцина «Спутник Лайт»

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По его словам, «четвёртая» волна COVID-19 неизбежна в осенне-зимний период. И это будет «пандемия непривитых».

«В связи с этим глава Карелии и минздрав превентивно работают по максимальному обеспечению вакцинами. Подтвердилась информация о распределении Карелии очередной партии вакцины «Спутник Лайт», — добавил Охлопков.

Так, 10,6 тыс. доз вакцины должны поступить в республику 2 августа. Вся она будет немедленно направлена в медицинские организации для иммунизации населения против новой коронавирусной инфекции.

«После данной партии ожидаем поставки еще 19 500 доз вакцин», — подчеркнул Охлопков.