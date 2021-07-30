Чебоксары, 30 июля, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Чувашии с учётом эпидемической ситуации в муниципалитетах будут принимать ограничительные локальные меры. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 июля, заявил глава республики Олег Николаев на заседании регионального оперативного штаба.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

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Руководитель региона подчеркнул, что с учётом обстановки в муниципальных образованиях «будем принимать меры ограничительного характера на отдельных территориях». При этом также будет учитываться охват вакцинацией.

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В связи с этим Олег Николаев признался, что ему «абсолютно не понятна вялость работы» местных властей в части работы по вакцинации от COVID-19: здравоохранение активно подключается к работе, организуя выезды мобильных групп, но нередко врачи «практически впустую выезжают на территории, охватывая единичное количество людей».

«Вы сначала организуйте там народ, чтобы он собрался, а потом приглашайте мобильные пункты вакцинации, чтобы люди впустую не выезжали», — обратился глава Чувашии к руководителям муниципальных образований.

«Или, как мне доложили, глава Урмарского района заявил, что это «вообще ваше дело, нас это не касается». Если это не его дело, тогда не надо занимать пост главы администрации муниципального образования. Дмитрий Геннадьевич (глава администрации Урмарского района Дмитрий Иванов, — прим. ИА REGNUM) , разберитесь у себя. У вас там, честно говоря, темпы вакцинации вообще никудышные», — сказал Олег Николаев.

Он заверил, что на следующей неделе «будем в комплексе принимать более жёсткие решения в зависимости от того, как двигается ситуация».