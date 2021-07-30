Глава района Чувашии может лишиться должности за слова о вакцинации
Чебоксары, 30 июля, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Чувашии с учётом эпидемической ситуации в муниципалитетах будут принимать ограничительные локальные меры. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 30 июля, заявил глава республики Олег Николаев на заседании регионального оперативного штаба.
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Руководитель региона подчеркнул, что с учётом обстановки в муниципальных образованиях «будем принимать меры ограничительного характера на отдельных территориях». При этом также будет учитываться охват вакцинацией.
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В связи с этим Олег Николаев признался, что ему «абсолютно не понятна вялость работы» местных властей в части работы по вакцинации от COVID-19: здравоохранение активно подключается к работе, организуя выезды мобильных групп, но нередко врачи «практически впустую выезжают на территории, охватывая единичное количество людей».
«Вы сначала организуйте там народ, чтобы он собрался, а потом приглашайте мобильные пункты вакцинации, чтобы люди впустую не выезжали», — обратился глава Чувашии к руководителям муниципальных образований.
Он заверил, что на следующей неделе «будем в комплексе принимать более жёсткие решения в зависимости от того, как двигается ситуация».