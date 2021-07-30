Майкоп, 30 июля, 2021, 10:05 — ИА Регнум. Ряд поручений по подготовке общеобразовательных учреждений к новому учебному году дал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов на заседании правительства региона 29 июля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Фото Алексея Гусева Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

Как доложил министр образования и науки РА Анзаур Керашев, в регионе продолжаются мероприятия по ремонту спортивных залов в сельских школах. В 2021 году планируется отремонтировать 17 помещений для занятий физической культурой и спортом. По всем объектам заключены контракты, ремонт спортзалов должен завершиться к началу нового учебного года. В регионе также идёт капремонт двух крупных школ, СОШ №6 в Майкопе и СОШ №5 в пгт. Яблоновский. Стоимость работ составляет 46 млн рублей и 33 млн рублей соответственно. Мурат Кумпилов поручил главам муниципалитетов держать ход работ на личном контроле.

Также обсуждался ввод новых образовательных объектов. В этом году в Адыгее уже завершено строительство двух общеобразовательных организаций. С 1 сентября свою работу начнут средняя школа в Майкопе на 1100 ученических мест, а также средняя школа в ст. Ханская на 250 ученических мест. До конца 202 года планируется сдать четыре детсада со встроенными ясельными группами по 120 мест: три детсада в Красногвардейском районе, в сёлах Белое и Садовое, а также в ауле Хатукай, ещё один — в хуторе Тихонов Шовгеновского района.

Также обсуждались вопросы организации горячего питания в школах. В рамках исполнения поручения президента РФ в Республике Адыгея со 2 сентября 2020 года организовано горячее питание для порядка 25 тысяч учеников 1−4 классов и более чем девяти тысяч обучающихся 5−11 классов, в отношении которых законодательством России установлены меры поддержки. В 2021 учебном году на организацию бесплатного питания предусмотрено около 245 млн рублей из федеральной казны и 5 млн из бюджета республики. С 1 сентября 2021 года дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся на домашнем обучении, также будут обеспечены бесплатным питанием в виде набора пищевых продуктов или компенсации за питание в денежном эквиваленте. Глава Адыгеи подчеркнул необходимость постоянного контроля за качеством школьного питания.

«Это поручение президента страны, и от того, насколько эффективно оно выполняется, зависит здоровье детей. Главам муниципалитетов поручаю в течение сентября посетить школы и лично проверить качество организации питания. Больше внимания уделяйте общественному контролю — вовлекайте в эту деятельность родительские комитеты», — сказал Кумпилов.

На заседании обсуждался ход реализации программ в рамках национального проекта «Образование». На эти цели в 2021 году республика получила субсидию в размере более 300 млн рублей. В частности, в рамках программы «Успех каждого ребенка» в регионе в 2021 году планируется создать более 18 тыс. ученических мест дополнительного образования детей. В 2021 году на базе сельских школ в рамках проекта «Современная школа» откроется 24 центра «Точка роста». Они будут оснащены комплектами современного оборудования для освоения основных образовательных программ по химии, физике, биологии. В Майкопе на базе средней школы № 17 в этом году будет создан школьный технопарк «Кванториум».

"Центры дополнительного образования должны стать максимально доступными. Здесь важно продумать равномерное их распределение как по муниципалитетам, так и внутри них. Это позволит сделать из этих образовательных учреждений места притяжения детей и молодежи», — подчеркнул Мурат Кумпилов.

Отдельно обсуждался вопрос реализации индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Адыгея на период до 2024 года. Министр экономического развития и торговли РА Заур Шеуджен доложил, что в 2021 году в республике финансируется восемь объектов, включенных в программу развития. Так, создается индустриальный парк в Тахтамукайском районе, ведется реконструкция дороги «Даховская — плато Лагонаки», проводится укрепление правого и левого берега реки Белая в Майкопе, а также уже завершается капитальный ремонт Пушкинского народного дома.

«Выполнение всех пунктов, указанных в программе, позволит достичь ускоренного социально-экономического развития республики и улучшения инвестиционного климата в регионе. Призываю всех ответственно подходить к реализации программы», — подчеркнул Мурат Кумпилов.