Казань, 30 июля, 2021, 10:11 — ИА Регнум. В Казани у дома по улице Чуйкова 29 июля упал в канализационный люк трехлетний мальчик. Ребенка госпитализировали в реанимацию детской республиканской клинической больницы. По данному факту возбуждено уголовное дело по 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Канализационный люк

Предварительно, во время игры мальчик наступил на ненадлежащим образом закрытый люк. Отец ребенка, увидев это, велел ему отойти, но крышка люка перевернулась и ребенок упал в колодец. Вызволяли мальчика отец с очевидцами.

Устанавливаются обстоятельства инцидента, расследование продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Челябинске на территории Центрального района возле здания Южно-Уральского госуниверситета в колодец упал трехлетний ребенок. Серьёзных травм юный челябинец не получил.

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