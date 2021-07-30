Киев, , 10:05 — REGNUM Палата представителей США приняла законопроект о финансировании Госдепа в 2022 году. Документ предусматривает увеличение помощи, выделяемой Украине. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Киеве на официальной странице в социальной сети Facebook.

Палата представителей США

«Общая сумма средств, которые должны быть выделены на реализацию программ помощи Украине по линии Госдепа, Агентства США по международному развитию и связанных программ, составляет не менее $481 млн, что на $28,5 млн больше, чем в текущем году», — сказано в сообщении.

В рамках данной сметы на $10 млн увеличено финансирование украинских программ по статье «Международное военное финансирование».

Палата представителей США также одобрила поправки к санкциям против газопровода «Северный поток — 2». Законопроект должен быть одобрен сенатом США, а также подписан президентом страны.

Напомним, ранее руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия спрогнозировал встречу «на повышенных тонах» между президентами США и Украины Джозефом Байденом и Владимиром Зеленским. Это высказывание породило массу шуток. К примеру, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков предложил Байдену перенести встречу и подождать, пока Зеленский успокоится.

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