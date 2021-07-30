Собянин отменил обязательное ношение перчаток в Москве
Москва, 30 июля, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Москве отменяется массовое ношение перчаток в общественных местах. Соответствующий указ 30 июля подписал мэр города Сергей Собянин.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Сергей Собянин
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Мэр в личном блоге рассказал об улучшении ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией, о снижении числа госпитализаций.
«Сегодня я подписал указ, отменяющий обязательное использование перчаток на транспорте, в магазинах и других общественных местах», — написал мэр.
Собянин отметил, что ношение масок по-прежнему остаётся обязательным.