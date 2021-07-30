Екатеринбург, 30 июля, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Екатеринбурге полиция ведёт проверку по факту танцев, которые устроили три школьницы на мемориале «Чёрный тюльпан». Об этом сообщили журналистам в городском УМВД.

Андрей Алексеев На площади Советской Армии 4 мая 2018 года

Проверкой занимаются сотрудники отдела полиции №1. Личности несовершеннолетних устанавливаются, пишет Е1.ru.

Как сообщало ИА REGNUM, свидетелями танцев поздним вечером 29 июля стали случайные прохожие. Нарушительниц спугнули и они убежали.