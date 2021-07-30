Севастополь, 30 июля, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Прогулочный катер с туристами перевернулся у берегов Севастополя, примерно в десяти километрах от мыса Фиолент. Причиной аварии стала медуза: все десять пассажиров, которые находились на борту катера, решили рассмотреть её поближе.

ИА REGNUM Море

«В ходе опроса пострадавших и капитана маломерного судна было установлено, что во время морской прогулки на расстоянии около 10 км от береговой линии, в районе мыса Фиолент, люди, находящиеся на судне, увидели в морской воде медузу. Все, кто находился на плавсредстве, кроме капитана вскочили на ноги и бросились ее рассматривать. От резкого изменения центра тяжести и слишком большого крена на борт, судно перевернулось. В итоге 10 туристов оказались в воде», — цитирует «Крыминформ» представителя крымского линейного управления МВД России на транспорте.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. Вытащить туристов экипажи других экскурсионных судов. Перевернувшийся катер к берегу отбуксировал катер береговой охраны ФСБ по Крыму и Севастополю.