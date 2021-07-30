Новосибирск, 30 июля, 2021, 10:02 — ИА Регнум. В Новосибирской области зафиксированы новые случаи мошенничества — аферисты обзванивают пострадавших от пожаров и, представляясь именами руководства управления МЧС России, требуют денежные переводы. Об этом ИА REGNUM сообщили в главном управлении МЧС РФ по региону.

Цитата из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию» реж Леонид Гайдай. 1973. СССР Телефонный мошенник

В ведомстве уточнили, что как правило, в группу риска попадают представители бизнеса

«Мошенники звонят с различных номеров погорельцам, и запугивают их привлечением по факту пожара к административной ответственности в крупном размере. Для избежания штрафа за пожар, который допустили пострадавшие на своём объекте, предлагают перечислить финансовые средства», — рассказал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы новосибирского управления МЧС России полковник внутренней службы Александр Покидов.

Ранее в Новосибирской области аферисты не только обзванивали представителей различных организаций, но и одетые в спецформу, предъявляя поддельные служебные удостоверения, ходили по жилым домам, под угрозой штрафов предлагали купить и установить у себя дома автономные пожарные дымовые извещатели и газовые анализаторы.

Новосибирцев просят быть бдительными и о фактах нарушений незамедлительно сообщать в правоохранительные органы.