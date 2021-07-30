Минск, , 10:02 — REGNUM После выборов президента Белоруссии, которые состоялись в августе 2020 года, подразделениями белорусского Следственного комитета (СК) было возбуждено свыше 4,6 тыс. уголовных дел, связанных с экстремизмом. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба СК республики.

Протест. Белоруссия © ИА REGNUM

Отмечается, что с августа минувшего года СК Белоруссии сконцентрировался на выявлении, пресечении и исследовании обстоятельств криминальных проявлений, которые сопряжены с «незаконными массовыми мероприятиями, беспорядками, протестными акциями, посягательством на государственный суверенитет и общественную безопасность, умышленным уничтожением и повреждением имущества, насилием и угрозами в отношении должностных лиц и членов их семей».

«Следственными подразделениями возбуждено 4691 уголовное дело по 4196 фактам таких проявлений», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что большую часть из указанных преступлений составляют правонарушения, связанные с осквернением сооружений и порчей имущества, а также с оскорблением представителей властей.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июля стало известно, что Александр Михневич освобождён от должности постпреда Белоруссии при Европейском союзе и от должности посла Белоруссии в Бельгии и по совместительству — в Люксембурге.