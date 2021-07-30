Около Басманного суда Москвы сегодня усилены меры безопасности. Территория оцеплена нарядами полиции и Росгвардии, установлены ограждения, рядом припаркованы полицейские машины. Предположительно, это сделано перед заседанием по ходатайству об аресте подозреваемых во вчерашнем теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Кадр из видео

Вчера же террористов задержали в Брянской области, они пытались скрыться в сторону российско-украинской границы, активно отстреливались, но спецслужбы взяли их живыми.

Кроме принимавших непосредственное участие в осуществлении теракта, арестовали и семерых их пособников, о чем директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту РФ Владимиру Путину. Задержанных отправили в Москву, сейчас спецслужбы продолжают поиск других причастных к злодеянию и устанавливают детали произошедшего. Тем временем в интернете уже появились видео первых опросов террористов, где они, дрожа и едва подбирая слова на русском, рассказывают, как согласились пойти на преступление.

Уйти им не дали

Утром 23 марта разыскиваемую машину террористов — белый Renault Symbol — заметили в Брянской области и со стрельбой остановили неподалеку от границы с Украиной. По данным ФСБ, боевики «имели контакты на украинской стороне», но сбежать к подельникам им не удалось.

В машине злоумышленников нашли оружие, в частности пистолет Макарова, и паспорта граждан Таджикистана. Задержанные сообщили, что получили задание совершить теракт в концертном зале через Telegram, за это им было обещано 500 тысяч рублей. Оружие и боеприпасы они забрали из тайников, указанных организатором.

По их словам, целью тех, кто стоял за преступлением, было желание посеять в нашем обществе панику и ужас. Конкретных целей не было — лишь идея убить как можно больше людей, поэтому стрельба по толпе велась беспорядочно. Ради этого нелюди также подожгли «Крокус».

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Тем не менее исполнение теракта было явно продуманным, и лишь умелые действия наших правоохранителей не позволили упырям скрыться от поимки.

Также сообщается, что сами террористы активно занимались организацией преступления: в частности, один из них, Фариддун Шамсутдин, накануне трагедии посещал «Крокус», чтобы посмотреть планировку, расположение постов охраны и просчитать пути отхода.

Следователи уже допрашивают задержанных, так что в скором времени мы получим больше деталей об их жизни и том, кто именно организовал теракт руками пойманных злодеев.

Почерк преступления не похож на теракты, которые совершают боевики из ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Напомним, именно эту версию активно разгоняли западные СМИ.

Зато украинские спецслужбы охотно платят за подобные убийства, взрывы и поджоги исполнителям в России, выходя на них через кураторов в Telegram. Подонкам обещают не только вознаграждение, но и помощь в выезде из России, как-то было с убийцей Дарьи Дугиной.

В своем материале для ИА Регнум военкор Дмитрий Астрахань указывает, что это «наводит на мысль о том, что как минимум насчёт выхода у них были договоренности с украинской стороной» — не зря же они так рвались к «окну» на границе.

Хотел быть таксистом, а стал террористом

В МВД России подчеркивают, что все задержанные, вопреки появлявшимся ранее фейкам, не являются гражданами нашей страны. «В настоящее время миграционные подразделения МВД России во взаимодействии с коллегами из ФСБ России тщательно проверяют основания и выясняют продолжительность пребывания каждого из задержанных на территории Российской Федерации, устанавливают адреса фактического проживания, а также иные значимые обстоятельства», — сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

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На опубликованных видео они с трудом разговаривают по-русски — или делают вид, прибегая к помощи переводчика. Тем не менее задержанные в Брянской области ранее уже работали в нашей стране, хотя для этого, между прочим, требуется хорошее знание русского языка.

Один из них, тот самый Фариддун Шамсутдин, рассказал, что его завербовали в одном из чатов Telegram. На видео он с бегающими глазами говорит, что ранее слушал в социальной сети проповедника, а затем ему написал его якобы помощник, пообещав деньги за теракт. «Убивать людей, без разницы кого», — объясняет задержанный поставленную цель.

Еще один пойманный боевик, которого называют главарем террористов, в ходе допроса рассказал, что планировал начать работать в такси. По его словам, в Telegram около 10–12 дней назад он познакомился с неким Абдулло, который купил легковой автомобиль у своих родственников, чтобы они могли начать таксовать. Подробности атаки на «Крокус» несостоявшийся таксист на камеру, однако, не раскрыл.

Террорист по имени Раджаб Ализаде сперва не хотел отвечать на вопросы правоохранителей, ссылаясь на то, что плохо понимает русский язык, но позднее все же смог назвать свое имя и возраст — ему 30 лет. Он говорит, что от оружия ему и его подельникам удалось избавиться до того, как их поймали.

Четвертый боевик был показан на видео из больницы — сопротивление при задержании не пошло на пользу его здоровью. С русским языком у него также проблемы, пришлось привлечь переводчика. Пользователи соцсетей уже опознали в нем 19-летнего Мухаммада Файзова, бывшего парикмахера барбершопа в городе Тейково Ивановской области.

Охота на пособников

Кем был составлен план нападения, кто и откуда доставлял оружие, финансировал преступников, кто именно предоставил транспортное средство, что там у Абдулло за родственнички — с этими деталями сейчас разбирается следствие. Безусловно, на допросах террористы расскажут правоохранителям гораздо больше, чем то, что мы видели на кадрах.

Но уже понятно: деньги — были, оружие — предоставили, план теракта — прописали. Иначе эти с трудом разговаривающие по-русски и явно не самые интеллектуальные люди едва ли справились бы с такой задачей. Как минимум оружие за углом не купить, да и до преступления боевики с начала марта жили в недешевом апарт-отеле «Окружной», что нехарактерно для обычных трудовых мигрантов.

После необходимых мероприятий следствию станет ясно, кто именно связывал этих людей, какими мотивами руководствовались устроившие один из самых кровавых терактов в истории нашей страны. Вероятно, в этом могут помочь и правоохранители других государств. В Кремле уже отметили, что специальные службы и профильные ведомства России и Таджикистана проводят плотную работу в сфере противодействия терроризму.

Теперь полиция проводит рейды, усилен контроль в столичных аэропортах, ведется досмотр автомобилей. Не исключено, что в дальнейшем будут новости о новых задержанных пособниках бандитов.