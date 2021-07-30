Челябинск, 30 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Челябинской области окончено следствие по уголовному делу против руководителя коммерческой организации. Женщину обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает областное управление СКР.

Налоги

Следователи считают, что в 2015 — 2017 годах эта гражданка сдала в налоговые органы заведомо ложные данные, которые позволили занизить сумму налога на прибыль, а также предъявить вычеты по налогу на добавленную стоимость. Размер «экономии» превысил 52 млн рублей.

Банковские счета обвиняемой арестованы. Уголовное дело передано в суд.