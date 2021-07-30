Улан-Удэ, 30 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Министром туризма Бурятии назначен руководитель Тункинского национального парка Алдар Доржиев. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, постановление об этом подписал 29 июня глава республики Алексей Цыденов.

Правительство Бурятии Министр туризма Бурятии Алдар Доржиев

Новый министр родился в 1976 году в Улан-Удэ, закончил Иркутский государственный технический университет по специальности «Юриспруденция». Работал в правовом управлении регионального заксобрания.

С 16 мая 2019 года Алдар Доржиев работал руководителем Тункинского национального парка в Бурятии.