Екатеринбург, 30 июля, 2021, 10:30 — ИА Регнум. В Екатеринбурге будут судить бизнесмена, который обвиняется в организации заказного убийства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

niekverlaan Убийство

По версии следствия, в 2007 году предприниматель решил убить конкурента — гендиректора другой коммерческой организации, проживающего в Вологде. Бизнесмен согласился дать 1,2 млн рублей человеку, согласившегося устранить мужчину.

Найденный исполнитель передал заказ своим родственникам. Те в итоге сообщили жертве о намерениях нанимателя. При передаче денежных средств за убийство был задержан брат заказчика. Сам бизнесмен изменил фамилию и имел паспорт другого государства. Найти его удалось благодаря проверке дактилоскопических карт.

Гражданин обвиняется в организации приготовления к убийству по найму. Прокуратура передала дело в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге будут судить обвиняемого в похищении человека.