Хмеймим, Сирия, 30 июля, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Российских военнослужащих начали ревакцинировать от COVID-19 на авиабазе Хмеймим в Сирии. Об этом журналистам заявил старший ординатор хирургического отделения Дмитрий Кутик.

Kremlin.ru Российские военные на авиабазе Хмеймим

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«Ревакцинация у нас проводится в плановом порядке. Вакцинируем всех военнослужащих, находящихся на авиабазе Хмеймим», — сказал Кутик.

По его словам, ни один российский военнослужащий на данный момент не предоставил медицинского отвода.

Отмечается, что ревакцинируют военных, прошедших вакцинацию более полугода назад. Процедуру осуществляют российской вакциной «Спутник V». Перед этим все военнослужащие проходят медосмотр, у них измеряют температуру, давление и расспрашивают на наличие противопоказаний к прививке. После вакцинации солдаты три дня находятся под присмотром медиков.