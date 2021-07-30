Рязань, 30 июля, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Провести проверку на предмет мошенничества в отношении ООО «Дега» просит полицию администрация Рязани. Подрядчик сорвал сроки строительства двух пристроек к детским садам, сообщили ИА REGNUM 30 июля в пресс-службе мэрии.

Alan Levine Кирпич

Муниципальные контракты с ООО «Дега» были расторгнуты в одностороннем порядке, ввиду ненадлежащего исполнения обязательств со стороны подрядчика. При этом администрация Рязани приняла и оплатила часть работ компании, выполненных в соответствии с проектно-сметной документацией. Глава Рязани Елена Сорокина направила в региональное УМВД письмо с просьбой провести проверку в отношении руководства стройфирмы, в действиях которого могут усматриваться признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».

Кроме того, на подрядчика поступила жалоба от ЗАО «Рязанский кирпичный завод» — предприятию не заплатили за поставленные материалы для строительства пристроек к детским садам.

Как сообщало ИА REGNUM, подрядчик сорвал сроки строительства пристроек к детским садам №№ 99 и 110 в Рязани. Губернатор Николай Любимов поручил завершить строительство в 2021 году.