Жертвами коронавирусной инфекции стали ещё шесть жителей Хакасии
Абакан, 30 июля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Хакасии скончались ещё шесть пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 30 июля в республиканском правительстве.
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Жертвами COVID-19 стали четверо мужчин (62 года, 75 лет, 80 лет, 87 лет) и две женщины (82 года, 83 года).
По данным оперштаба, с начала 2021 года в республике скончались 383 пациента с коронавирусной инфекцией.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в Хакасии выявлено 12 562 носителя коронавируса, выздоровели 11 426 человек.