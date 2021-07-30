Абакан, 30 июля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Хакасии скончались ещё шесть пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Об этом ИА REGNUM сообщили 30 июля в республиканском правительстве.

Mos.ru Больничные койки в коронавирусной клинике

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Жертвами COVID-19 стали четверо мужчин (62 года, 75 лет, 80 лет, 87 лет) и две женщины (82 года, 83 года).

По данным оперштаба, с начала 2021 года в республике скончались 383 пациента с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января текущего года в Хакасии выявлено 12 562 носителя коронавируса, выздоровели 11 426 человек.