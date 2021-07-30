Москва, 30 июля, 2021, 09:52 — ИА Регнум. Четыре промышленных зоны будут реорганизованы в Северо-Западном административном округе (СЗАО) Москвы. Об этом 30 июля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Застройка

Промзоны расположены в районах Южное Тушино, Хорошево-Мневники и Щукино. Реорганизация пройдёт в рамках городского проекта «Индустриальные кварталы».

«Градостроительный потенциал территорий составляет 1,5 млн квадратных метров, будет создано порядка 17,5 тысячи новых рабочих мест», — рассказал вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь участков превысит 93 гектара. Планируется появление не только жилой застройки, но и высокотехнологичных производственных предприятий, социальной инфраструктуры, а также деловой застройки.