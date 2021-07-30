Москва, 30 июля, 2021, 09:51 — ИА Регнум. В России банки в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Ипотека», заключили с застройщиками кредитные договоры на 4, 15 трлн рублей, сообщается на сайте Центробанка РФ.

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По данным регулятора на 1 июля 2021 года, количество эскроу-счетов составило более 506 тыс. штук. Объем средств, размещенных участниками долевого строительства на эскроу-счетах, превысил 2,2 трлн рублей.

Уже перечислены с эскроу-счетов в российских банках по завершенным проектам застройщикам или направлены на погашение полученных ими кредитов 352,6 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в России переход строительных компаний на эскроу-счета планируется заверить до конца 2023 года.

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