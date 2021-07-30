Белово, Кемеровская область, 30 июля, 2021, 09:53 — ИА Регнум. В Кемеровской области возбуждено уголовное дело о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса. Сотрудники регионального управления МВД РФ выяснили, что медсестра одной из поликлиник Белово выдала поддельную справку о прививке.

Mos.ru/В. Новиков Сертификат о вакцинации от коронавируса

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«Уголовное дело о подделке документа впервые возбуждено в регионе», — уточнили сайту NGS42.RU в полиции.

Отмечается, что дело возбуждено по просьбе 36-летнего жителя города, который предложил сотруднице медучреждения деньги в обмен на документ. Медик внесла в Федеральный регистр вакцинированных данные о якобы прошедшей мужчиной вакцинации.

В настоящее время полицейские проверяют вероятность других случаев подделки сертификатов этой сотрудницей. Под внимание правоохранительных органов попал и сам мужчина — в отношении него проводится доследственная проверка.