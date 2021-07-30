Уфа, 30 июля, 2021, 09:55 — ИА Регнум. Мужчина утонул в карьере в Башкирии. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Лауриц Туксен. Вынос утонувшего на берег. 1913 г

Сообщается, что 30 июля спасатели г. Туймазы получили информацию о том, что в карьере «Земснаряд», глубина которого составляет порядка 17 метров, утонул мужчина 1982 года рождения. Отмечается, что он был в нетрезвом состоянии и зашел в воду в месте, не оборудованным для купания.

«На сегодня спасателями зонального поисково-спасательного отряда г. Туймазы запланированы водолазные работы», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что спасатели Башкирии получили всего 136 сообщений о происшествиях на воде: в результате были подняты на поверхность тела 138 человек, в том числе 15 несовершеннолетних. Из них утонуло 67 человек, в том числе 12 детей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии пятиклассники спасли тонущего мальчика.